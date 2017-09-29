Настроить платную рекламу в инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок149 просмотров

Нужен человек который хорошо разбирается в инстаграм и фейсбук бизнес менеджер.

задача #1 отвязать старую страницу фэйсбук

#2 привязать новую

#3 настроить оплату.

цена договорная

8 лет назад
Ershmak
Эмиль 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров