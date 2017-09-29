Здравствуйте. Есть 3 сайта (2 лендинга (без cms), 1 многостраничный на cms Wordpress) На всех сайтах есть формы. Вот на каждую из них нужно поставить события, чтобы мы ...
Продвижение групп ВК, Instagramm и FB по теме Vape
Жидкости для электронных сигарет. Нужно продвигать группы среди целевой аудитории (вейперы от 20 до 35 лет).
Способы только белые.
В случае хорошего результата, предложим длительное сотрудничество.
Ссылки на группы пришлю в личку, по просьбе.
Заявки фрилансеров
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