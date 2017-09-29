Продвижение групп ВК, Instagramm и FB по теме Vape

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок287 просмотров

Жидкости для электронных сигарет. Нужно продвигать группы среди целевой аудитории (вейперы от 20 до 35 лет).

Способы только белые.

В случае хорошего результата, предложим длительное сотрудничество.

Ссылки на группы пришлю в личку, по просьбе.

7 лет назад
arielgrant
Грант 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров