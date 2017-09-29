Раскрутка Insta-блога (путешествия, гостиничный бизнес)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок195 просмотров

Есть блог https://www.instagram.com/cecile.france.deluxe/, 411 подписчиков

Нужно 2000 подписчиков, 100 likes

Нужен план действий, бюджет и запуск/ведение рекламы.

8 лет назад
Krist
Мария 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров