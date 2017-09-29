Расскрутка группы или аккаунта Facebook

Есть мастер по косметологии.

Есть определенный регион (девушки которые живут там и приезжают в командировку).

Требуется раскрутить группу или аккаунт (что бы не забанили) и в тот же момент что бы клиент был проинформирован что есть такой человек, где они проживают.

Многие приезжают на 2-3 недели в это место, поэтому в анкете место проживание оставляют город где проживают постоянно.

Просьба в заявке указывать какой план работы, что будет сделано и стоимость работы.