Расскрутка группы или аккаунта Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок186 просмотров

Есть мастер по косметологии.

Есть определенный регион (девушки которые живут там и приезжают в командировку).

Требуется раскрутить группу или аккаунт (что бы не забанили) и в тот же момент что бы клиент был проинформирован что есть такой человек, где они проживают.

Многие приезжают на 2-3 недели в это место, поэтому в анкете место проживание оставляют город где проживают постоянно.

Просьба в заявке указывать какой план работы, что будет сделано и стоимость работы.

8 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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