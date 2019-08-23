morgan_spb

Есть большой работающий проект, больше 100 страниц, размер css превысил 1мб Планируем делать перезапуск проекта с обновлением дизайна. Основа нового дизайна отрисована, ее будем верстать с 0. Часть старого дизайна и верстки планируется оставить и перенести c обновлением ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать небольшое приложение на vuejs + bootstap4 приложение работает в 3х режимах 1) умеет загружать статус чекбокса по апи ( rest) при старте. + управлять им ( включить \ выключить ) c сохранением результата на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть вордпресс сайт с плагином тесты. Нужно создать 50 страниц и добавить на каждую тематический тест. Прописать метатеги ( контент для них можно искать в гугл ) Подобрать красивые картинки со стоков. Категории тестов и список есть. Знание английского обязательно.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно составить наиболее полный рубрикатор тестов по английскому языку. Какие они бывают. Например: тесты на словарный запас, тесты KET, TOEFL, и т.д. И примеры таких тестов с правильными ответами В результате работы будет древо тестов + образцы. Что-то вроде: Do we ...Переводы17 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно составить наиболее полный рубрикатор тестов по английскому языку. Какие они бывают. Например: тесты на словарный запас, тесты KET, TOEFL, и т.д. И примеры таких тестов с ответами В результате работы будет древо тестов + образцы. Что-то вроде: Do we __________ ...Переводы1 исполнительЗакрыт3 года назад
Нужно разработать обложку для детской книги с развивающими заданиями. обложка будет цветная сама книга 145mm X 215mm (для ч/б печати) примеры обложек, которые нравятся ...Иллюстрации и Рисунки44 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать рерайт книги про переговоры. 30 000 знаков https://www.dropbox.com/s/lps7g0lt6y9far1/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE.txt?dl=0 Требования: хороший русский язык, понимание бизнес терминов. Всего требуется сделать рерайт более 50 книг.Рерайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
есть готовое приложение на react native нужно поправит в нем верстку нескольких форм. Можно интегрировать какой-то красивый скин для форм, чтобы они смотрелись дорого. Подключить продажу подписок через app store и google play Платим очень хорошо, есть много ...HTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется собрать базу из 100 контактов и разослать от имени компании предложения о партнерстве потенциально заинтересованным (блогеры, менторы, тренеры, сайты о развитии мозга, здоровом образе жизни, научные порталы). Либо по email, либо через форму обратной связи. Предлагайте ...Управление продажами7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно собрать базу контактов для связи (email, телефон, ссылка на форму обратной связи, тип ресурса) с сайтов/блогов с хорошей посещаемостью: 1) по саморазвитию, о здоровом образе жизни, все что связано с умственным развитием, по ментальному здоровью, ...Базы данных4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно отрисовать 50 картинок для VK, FB, resize под Instagram Стиль, который нравится [url=https://creativemarket.com/pixel-buddha/772383-Social-Media-Booster-Kit-2]https://creativemarket.com/pixel-buddha/772383-Social-Media-Booster-Kit-2 [/url]Желательно уметь делать такую красивую инфографику [url=https://i2.wp.com/cms.babbel.news/wp-content/uploads/2016/04/World_04.jpg?h=9999&quality=100&w=993]https://i2.wp.com/cms.babbel.news/wp-content/uploads/2016/04/World_04.jpg?h=9999&quality=100&w=993[/url] Примеры картинок, которые нам надо отрисовать в приложении, часто нужно перерисовывать ребусы, логические задачи. Предалагайте цену за 1 такую картинку. ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется сделать SEO-аудит для проекта на английском языке (языковой помощник). Ожидаем: описание наших слабых сторон и четкие рекомендации по внедрению новых инструментов, подходов на год вперед с указанием бюджета и результатов, которых можно будет добиться ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт4 года назад
Есть 30 похожих страниц. Bootstrap 3 + less Сборка на gulp Все смотрится хорошо только в разрешении 1024+ Нужно адаптировать все эти макеты под мобилку. Частично поменять структуру html, выкинуть лишние float, где-то добавить flexbox. Работа по БЭМ будет ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт4 года назад
Сверстать валидно шаблон 1 рассылки. Таблички и инлайн стили. Все по стандартам. Прошу откликаться только людям с опытом.HTML-верстка15 заявокЗакрыт4 года назад
Есть презентация 12 слайдов о технологическом продукте (развивающие онлайн-тренажеры). Нужно "вкусно" и понятно оформить ее, чтобы захотелось купить. Возможно, переделать некоторые тексты или добавить еще слайды.Презентации17 заявокЗакрыт4 года назад
Есть база данных MySQL (таблицы: вопросы \ ответы \ теги \ авторы, линки тега к вопросу) Нужно написать простенький php скрипт на laravel 5+ twig шаблонизатор для управления этими таблицами. Функционал: список вопросов поиск + фильтры по тегам, кол-ву ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день Требуется разработать парсер для сайта. Структура следующая - Раздел - внутри набор картинок с теорией - набор заданий для теста по теории ( складывается в json ) на выходе будет несколько таблиц mysql с данным + папка с картинками Ссылка ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. По примеру аналогичных генераторов разработать код генерации арифметических упражнений для детей. 7 вариантов заданий с некоторыми настройками внутри каждого. Результат - формирование PDF странички с набором заданий по заданным параметрам и логотипом сервисаРазработка игр4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Хотим сделать мобильное приложение с мини игрушками ( пазлы, аркады и т.д. ) Состав 1) стартовый мастер ( 4 слайда ) сделан 2) экран входа в систему сделан 3) восстановление пароля сделано 4) вход с facebook сделано 5) каталог игр - ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно нарисовать 50 баннеров для двух проектов (взрослый и детский, промо-материалы для наших партнеров). Есть примеры аналогичных по смыслу и формату, скину в личку. Баннеры нужны в разных вариантах размеров, яркие, с понятным посылом. Работа ...Баннеры22 заявкиЗакрыт5 лет назад