morgan_spb

Виталий morgan_spb

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$85
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка с 0 крупного проекта. Figma, bootstrap, БЭМ, Mobile friendly

    Есть большой работающий проект, больше 100 страниц, размер css превысил 1мб Планируем делать перезапуск проекта с обновлением дизайна.  Основа нового дизайна отрисована, ее будем верстать с 0.  Часть старого дизайна и верстки планируется оставить и перенести c обновлением ...

    CSSBootstrapFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Небольшое приложение на vuejs + bootstrap

    Необходимо разработать небольшое приложение на vuejs + bootstap4 приложение работает в 3х режимах 1) умеет загружать статус чекбокса по апи ( rest) при старте. + управлять им ( включить \ выключить ) c сохранением результата на ...

    Bootstrap
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнить wordpress сайт, создать 50 страниц

    Есть вордпресс сайт с плагином тесты. Нужно создать 50 страниц и добавить на каждую тематический тест. Прописать метатеги ( контент для них можно искать в гугл )  Подобрать красивые картинки со стоков. Категории тестов и список есть.  Знание английского обязательно.

    WordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать каталог тестов по английскому языку и сделать реврайт

    Нужно составить наиболее полный рубрикатор тестов по английскому языку. Какие они бывают.  Например: тесты на словарный запас, тесты KET, TOEFL, и т.д. И примеры таких тестов с правильными ответами В результате работы будет древо тестов + образцы.  Что-то вроде:  Do we ...

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать рубрикатор тестов по английскому языку + примеры тестов

    Нужно составить наиболее полный рубрикатор тестов по английскому языку. Какие они бывают.  Например: тесты на словарный запас, тесты KET, TOEFL, и т.д. И примеры таких тестов с ответами В результате работы будет древо тестов + образцы. Что-то вроде:  Do we __________ ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт книги про переговоры( 12 страниц )

    Нужно сделать рерайт книги про переговоры. 30 000 знаков https://www.dropbox.com/s/lps7g0lt6y9far1/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE.txt?dl=0 Требования: хороший русский язык, понимание бизнес терминов.  Всего требуется сделать рерайт более 50 книг.

    Рерайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поправить верстку в приложении на react native, доделать пару фич

    есть готовое приложение на react native нужно поправит в нем верстку нескольких форм. Можно интегрировать какой-то красивый скин для форм, чтобы они смотрелись дорого. Подключить продажу подписок через app store и google play Платим очень хорошо, есть много ...

    React
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разослать email предложения партнерам

    Требуется собрать базу из 100 контактов и разослать от имени компании предложения о партнерстве потенциально заинтересованным (блогеры, менторы, тренеры, сайты о развитии мозга, здоровом образе жизни, научные порталы). Либо по email, либо через форму обратной связи.  Предлагайте ...

    Управление продажами7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Собрать базу контактов

    Нужно собрать базу контактов для связи (email, телефон, ссылка на форму обратной связи, тип ресурса) с сайтов/блогов с хорошей посещаемостью:  1)  по саморазвитию, о здоровом образе жизни, все что связано с умственным развитием, по ментальному здоровью, ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовать картинки для соцсетей

    Нужно отрисовать 50 картинок для VK, FB, resize под Instagram Стиль, который нравится [url=https://creativemarket.com/pixel-buddha/772383-Social-Media-Booster-Kit-2]https://creativemarket.com/pixel-buddha/772383-Social-Media-Booster-Kit-2 [/url]Желательно уметь делать такую красивую инфографику [url=https://i2.wp.com/cms.babbel.news/wp-content/uploads/2016/04/World_04.jpg?h=9999&amp;quality=100&amp;w=993]https://i2.wp.com/cms.babbel.news/wp-content/uploads/2016/04/World_04.jpg?h=9999&amp;quality=100&amp;w=993[/url] Примеры картинок, которые нам надо отрисовать в приложении, часто нужно перерисовывать ребусы, логические задачи. Предалагайте цену за 1 такую картинку. ...

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO-аудит англоязычного сайта

    Требуется сделать SEO-аудит для проекта на английском языке (языковой помощник). Ожидаем: описание наших слабых сторон и четкие рекомендации по внедрению новых инструментов, подходов на год вперед с указанием бюджета и результатов, которых можно будет добиться ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптация под мобилку 30 похожих макетов на bootstrap 3

    Есть 30 похожих страниц. Bootstrap 3 + less Сборка на gulp Все смотрится хорошо только в разрешении 1024+ Нужно адаптировать все эти макеты под мобилку. Частично поменять структуру html, выкинуть лишние float, где-то добавить flexbox. Работа по БЭМ будет ...

    HTMLBootstrap
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Красиво оформить презентацию ppt

    Есть презентация 12 слайдов о технологическом продукте (развивающие онлайн-тренажеры). Нужно "вкусно" и понятно оформить ее, чтобы захотелось купить. Возможно, переделать некоторые тексты или добавить еще слайды.

    Презентации17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Небольшая админка на laravel

    Есть база данных MySQL (таблицы: вопросы \ ответы \ теги \ авторы, линки тега к вопросу) Нужно написать простенький php скрипт на laravel 5+ twig шаблонизатор для управления этими таблицами. Функционал: список вопросов поиск + фильтры по тегам, кол-ву ...

    PHPWordPressLaravelMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать парсер для сайта и спарсить данные

    Добрый день Требуется разработать парсер для сайта.  Структура следующая -  Раздел   - внутри набор картинок с теорией - набор заданий для теста по теории ( складывается в json ) на выходе будет несколько таблиц mysql  с данным + папка с картинками Ссылка ...

    MySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать код генератора заданий в pdf для развивающего сайта

    Добрый день. По примеру аналогичных генераторов разработать код генерации арифметических упражнений для детей. 7 вариантов заданий с некоторыми настройками внутри каждого. Результат - формирование PDF странички с набором заданий по заданным параметрам и логотипом сервиса

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка мобильного приложения на ionic

    Хотим сделать мобильное приложение с мини игрушками ( пазлы, аркады и т.д. ) Состав 1) стартовый мастер ( 4 слайда ) сделан 2) экран входа в систему сделан 3) восстановление пароля сделано 4) вход с facebook сделано 5) каталог игр - ...

    Angular
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовка промо-баннеров

    Нужно нарисовать 50 баннеров для двух проектов (взрослый и детский, промо-материалы для наших партнеров). Есть примеры аналогичных по смыслу и формату, скину в личку. Баннеры нужны в разных вариантах размеров, яркие, с понятным посылом. Работа ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
yuri_tsymbal
Юрий 
22 годаБолгария
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$85
10 баллов
3 года назад
Верстка с 0 крупного проекта. Figma, bootstrap, БЭМ, Mobile friendly
Качественно ставит задачи. Всегда на связи. Проблем с оплатой не возникло. Отличное сотрудничество!
Все отлично.
Ответный отзыв
kmmakarov
Кирилл 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Создание темы для wordpress
Отличный заказчик, мгновенная оплата, коммуникация на уровне. Рекомендую к сотрудничеству!
Получилось даже лучше, чем мы ожидали. Рекомендую.
Ответный отзыв
softi-biz
Сергей 
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Вывод таблицы из xlsx через php.
Приятный заказчик. Четкое задание, оплата в срок.
Быстро и без лишних вопросов все сделал. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Перерисовать в вектор 50 картинок + экспорт в svg
Отличный заказчик, рекомендую.
Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Доработать фотографию
Сотрудничество прошло отлично! Виталий четко поставил задачу, был на связи для решения всех вопросов, а после утверждения работы произвел оплату без каких-либо задержек. Рекомендую как отличного Заказчика!
Очень быстро и качественно. Однозначно рекомендую!
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