Красиво оформить презентацию ppt

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Закрыт17 заявок409 просмотров

Есть презентация 12 слайдов о технологическом продукте (развивающие онлайн-тренажеры). Нужно "вкусно" и понятно оформить ее, чтобы захотелось купить. Возможно, переделать некоторые тексты или добавить еще слайды. 

6 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров