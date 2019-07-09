Презентация компании

Надо сделать презентацию Power Point, как пример для него посмотрите следующую ссылку https://yadi.sk/i/0SkHLGfetrGfPQНужно сделать такое же, но лучше. Даю все фото и тексты Работа срочная нужна сделать сейчас же.Прощу сразу сообщить срок и цену!