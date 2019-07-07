Сделать презентацию в keynote

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Закрыт8 заявок198 просмотров

Нужно сделать презентацию в программе keynote. 

Техническое задание даю - необходимо подобрать картинки, визуализировать и тд

6 лет назад
Evgeniya_01
30 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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