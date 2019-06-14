Текст + картинки + шаблоны (которые мне нравятся) есть в наличии. Презентацию преобразовать в динамичное видео.
Презентация на 9 страниц для ИТ-компании на английском языке.
Добрый день!
В связи с полной загрузкой нашего UI/UX направления в даный момент ищу фрилансера, который может на основании моих набросков в Google Slides составить полноценную презентацию(работа - photoshop или Ваш выбор, выход - pdf).
Есть пример готовый, есть мой макет, есть корпоративный стиль.
В презентации нужно много фото, поэтому можем покупать с фотобанка при необходимости.
Если сработаемся - то есть еще похожие задачи, а также возможность развиваться в нашей компании как UI/UX дизайнер для тех, кому интересно.
Заявки фрилансеров
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