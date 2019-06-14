Презентация на 9 страниц для ИТ-компании на английском языке.

Добрый день!

В связи с полной загрузкой нашего UI/UX направления в даный момент ищу фрилансера, который может на основании моих набросков в Google Slides составить полноценную презентацию(работа - photoshop или Ваш выбор, выход - pdf).

Есть пример готовый, есть мой макет, есть корпоративный стиль.

В презентации нужно много фото, поэтому можем покупать с фотобанка при необходимости.

Если сработаемся - то есть еще похожие задачи, а также возможность развиваться в нашей компании как UI/UX дизайнер для тех, кому интересно.