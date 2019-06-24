Текст + картинки + шаблоны (которые мне нравятся) есть в наличии. Презентацию преобразовать в динамичное видео.
Создание презентации для рекламной сети
Нужно сделать презентацию в форматах ppt/pdf для рекламной сети. На 8-10 страниц
Всю статистику и цифры предоставим. Пример презентации, которую можно взять за шаблон (исключив большую часть страниц), прикреплена.
Заявки фрилансеров
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