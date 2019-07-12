DIY Craft Специалист в Украине

Сделать и записать видео с поделками на камеру. Пример видео -

https://www.youtube.com/watch?v=jySrwZc4sZo&t=2s

Видео должно иметь хорошее освещение и хороший выбор материалов и цветов.

Необходимо внимание к деталям.

Вы должны быть в состоянии выбрать поделку, купить материал и записать видео

Редактирование будет сделано с моей стороны.

Любая дополнительная работа будет соответственно компенсирована.

Мы поделимся рекомендациями для работы, как только получим заявки.

Видео должны быть переработаны, если есть проблемы с качеством.

Базовые знания английского языка необходимы.

Условия труда:

Должен иметь доступ к телефону с хорошей камерой и памятью для записи работы

Если у вас есть такие видео, отправьте мне. Или снимите короткое видео поделки на ваш выбор.