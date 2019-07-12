На основе сайта и документов нужно разработать презентацию для проекта конкурсной платформы
DIY Craft Специалист в Украине
Сделать и записать видео с поделками на камеру. Пример видео -
https://www.youtube.com/watch?v=jySrwZc4sZo&t=2s
Видео должно иметь хорошее освещение и хороший выбор материалов и цветов.
Необходимо внимание к деталям.
Вы должны быть в состоянии выбрать поделку, купить материал и записать видео
Редактирование будет сделано с моей стороны.
Любая дополнительная работа будет соответственно компенсирована.
Мы поделимся рекомендациями для работы, как только получим заявки.
Видео должны быть переработаны, если есть проблемы с качеством.
Базовые знания английского языка необходимы.
Условия труда:
Должен иметь доступ к телефону с хорошей камерой и памятью для записи работы
Если у вас есть такие видео, отправьте мне. Или снимите короткое видео поделки на ваш выбор.
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