Разработка презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт11 заявок318 просмотров

На основе сайта и документов нужно разработать презентацию для проекта конкурсной платформы

6 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров