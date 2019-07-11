Создать анимационную презентацию, с голосом. Бюджет ограничен, так что пишите свои предложение по цене.
Разработка презентации
На основе сайта и документов нужно разработать презентацию для проекта конкурсной платформы
Заявки фрилансеров
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