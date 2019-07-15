Здравствуйте! Необходимо сделать общий дизайн (инфографика) 16 слайдов в презентации PowerPoint, как в предыдущей (образец прикладываю). На данный момент презентация вычитывается и готовится последний 16 слайд. Сайт не даёт ...
Разработка презентации компании
Нам необходима разработка презентации компании занимающейся поставками лабораторного, испытательного, измерительного и медицинского оборудования.
Задача включает разработку текста, который бы "цеплял" менеджмент компаний-заказчиков и подготовка презентации в PowerPoint.
Текст будет размещаться на сайте в разделе "О компании".
В заявке прошу указать стоимость и срок.
Благодарю!
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