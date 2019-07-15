Разработка презентации компании

Сделать и записать видео с поделками на камеру. Пример видео - https://www.youtube.com/watch?v=jySrwZc4sZo&t=2s Видео должно иметь хорошее освещение и хороший выбор материалов и цветов. Необходимо внимание к деталям. Вы должны быть в состоянии ...