Разработка презентации компании

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Закрыт13 заявок279 просмотров

Нам необходима разработка презентации компании занимающейся поставками лабораторного, испытательного, измерительного и медицинского оборудования.

Задача включает разработку текста, который бы "цеплял" менеджмент компаний-заказчиков и подготовка презентации в PowerPoint.

Текст будет размещаться на сайте в разделе "О компании".

В заявке прошу указать стоимость и срок.

Благодарю!

PowerPoint
6 лет назад
labtex
47 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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