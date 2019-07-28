Нам необходима разработка презентации компании занимающейся поставками лабораторного, испытательного, измерительного и медицинского оборудования. Задача включает разработку текста, который бы "цеплял" менеджмент компаний-заказчиков и подготовка презентации в PowerPoint. Текст будет размещаться на сайте в ...
Привести в порядок презентацию
Необходимо привести в порядок презентацию
Формат pptx, 100 слайдов
- Поставить везде красивый шрифт
- Расставить красивые межстрочные интервалы
- Где идет перечисление расставить тире или точечки (для списков)
- картинки, текста и заголовки расположить красиво
- Поставить везде логотип (прилагается отдельно)
- Cделать все красиво, выровнять.
Сайт не даёт загрузить файл PPTX. Его получит выбранный исполнитель.
Примерные сроки и суммы указывайте в заявке.
Выбранный исполнитель
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