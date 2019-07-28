Привести в порядок презентацию

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Завершен14 заявок310 просмотров

Необходимо привести в порядок презентацию

Формат pptx, 100 слайдов

- Поставить везде красивый шрифт

- Расставить красивые межстрочные интервалы

- Где идет перечисление расставить тире или точечки (для списков)

- картинки, текста и заголовки расположить красиво

- Поставить везде логотип (прилагается отдельно)

- Cделать все красиво, выровнять.

Сайт не даёт загрузить файл PPTX. Его получит выбранный исполнитель.

Примерные сроки и суммы указывайте в заявке.

6 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$31
9 дней
Escrow
Ответственный исполнитель, профессиональный подход, всегда на связи. Все сделано на отлично в сжатые сроки. Спасибо!
все отлично, рекомендую

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artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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