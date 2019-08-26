artlik

Татьяна artlik

 
52 годаГреция/Крит
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
всегда на связи...скайп artlik12

разработка презентаций, любая полиграфия, верстка многостраничных документов (разработка, верстка, корректура, редактирование, изготовление), контент, администрирование, SMM, управление проектами...... некоторые работы здесь https://yadi.sk/d/uWdruCmCZoF75

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
webvek
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Дизайн презентации
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
555crop
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Причесать и анимировать PP презентацию (~120 слайдов)
Всё ок
рекомендую
Ответный отзыв
goodwin79
Рустам 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
9 баллов
4 года назад
Создать презентацию
Все хорошо
все ок!
Ответный отзыв
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$35
10 баллов
4 года назад
Дизайн коммерческого предложения в doc
Все отлично
Все ок, рекомендую
Ответный отзыв
Pazhiloy
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
6 баллов
4 года назад
Сделать дизайн витрины
Никакой инициативы, присылал мне варианты с очевидными ошибками, на которые приходилось обращать внимание. В итоге забил, сам скачал Adobe Illustrator и доделал работу. Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам
в ходе общения заказчик быстро деградировал от "сделайте мне красиво" до матов в переписке... вывод: неадекват... в связи с чем хочется пожелать ему всяческих успехов и защищенного секса... чтобы не продолжать тупиковую ветвь человечества....
Ответный отзыв
Презентации
35 отзывов
$3/час
нет рейтинга
Верстка полиграфии
29 отзывов
$3/час
нет рейтинга
Дизайн продукции
15 отзывов(-1)
$3/час
нет рейтинга
Обработка фотографий
6 отзывов
$3/час
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
6 отзывов
$2/час
нет рейтинга
Наполнение сайтов
5 отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
3 отзыва
$3/час
нет рейтинга
Фирменный стиль
3 отзыва
$3/час
нет рейтинга
Картография
нет отзывов
$3/час
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
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