всегда на связи...скайп artlik12
разработка презентаций, любая полиграфия, верстка многостраничных документов (разработка, верстка, корректура, редактирование, изготовление), контент, администрирование, SMM, управление проектами...... некоторые работы здесь https://yadi.sk/d/uWdruCmCZoF75
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
рекомендую
$65
9 баллов
4 года назад
Все хорошо
Ответный отзыв
все ок!
$35
10 баллов
4 года назад
Все отлично
Ответный отзыв
Все ок, рекомендую
$20
6 баллов
4 года назад
Никакой инициативы, присылал мне варианты с очевидными ошибками, на которые приходилось обращать внимание. В итоге забил, сам скачал Adobe Illustrator и доделал работу. Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам
Ответный отзыв
в ходе общения заказчик быстро деградировал от "сделайте мне красиво" до матов в переписке... вывод: неадекват... в связи с чем хочется пожелать ему всяческих успехов и защищенного секса... чтобы не продолжать тупиковую ветвь человечества....
Презентации
35 отзывов
$3/час
нет рейтинга
Верстка полиграфии
29 отзывов
$3/час
нет рейтинга
Дизайн продукции
15 отзывов(-1)
$3/час
нет рейтинга
Обработка фотографий
6 отзывов
$3/час
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
6 отзывов
$2/час
нет рейтинга
Наполнение сайтов
5 отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
3 отзыва
$3/час
нет рейтинга
Фирменный стиль
3 отзыва
$3/час
нет рейтинга
Картография
нет отзывов
$3/час
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга