Нужно написать тест для озвучки видео презентации вебпортала на 5 - 10 минут. Оплата 1000 руб. Нужно чтобы вы изучили сайт, поняли его преимущества и написали текст озвучки для презентации - чтобы после ...
Дизайн презентации
Нужно сделать уникальный дизайн для продающей презентации к вебинару.
Объем 80-100 слайдов (сейчас доделываем, но хотелось бы уже начать, чтобы не затягивать)
Я предоставляю тексты с разбивкой по слайдам,
и где нужны - фотографии,
а вы делаете из этого слайды для презентации с красивым дизайном.
1 слайд = 1 картинка во весь слайд. никакой анимации не нужно. но нужно, чтобы все было красиво и читабельно.
Ищу человека с опытом создания дизайна для презентаций!!
!!!Укажите цену в комментариях за 1 (один) слайд (из расчета, что всего их будет 80-100).
!!И ориентировочные сроки на 80-100 слайдов.
Выбранный исполнитель
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