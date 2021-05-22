Дизайн презентации

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Завершен42 заявки1524 просмотра

Нужно сделать уникальный дизайн для продающей презентации к вебинару.

Объем 80-100 слайдов (сейчас доделываем, но хотелось бы уже начать, чтобы не затягивать)

Я предоставляю тексты с разбивкой по слайдам, 

и где нужны - фотографии,

а вы делаете из этого слайды для презентации с красивым дизайном. 

1 слайд = 1 картинка во весь слайд. никакой анимации не нужно. но нужно, чтобы все было красиво и читабельно.

Ищу человека с опытом создания дизайна для презентаций!!

!!!Укажите цену в комментариях за 1 (один) слайд (из расчета, что всего их будет 80-100).

!!И ориентировочные сроки на 80-100 слайдов.

5 лет назад
webvek
Антон 
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Выбранный исполнитель

artlik
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