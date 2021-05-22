Дизайн презентации

Нужно сделать уникальный дизайн для продающей презентации к вебинару.

Объем 80-100 слайдов (сейчас доделываем, но хотелось бы уже начать, чтобы не затягивать)

Я предоставляю тексты с разбивкой по слайдам,

и где нужны - фотографии,

а вы делаете из этого слайды для презентации с красивым дизайном.

1 слайд = 1 картинка во весь слайд. никакой анимации не нужно. но нужно, чтобы все было красиво и читабельно.

Ищу человека с опытом создания дизайна для презентаций!!

!!!Укажите цену в комментариях за 1 (один) слайд (из расчета, что всего их будет 80-100).

!!И ориентировочные сроки на 80-100 слайдов.