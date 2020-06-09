Нужно написать тест для озвучки видео презентации вебпортала на 5 - 10 минут. Оплата 1000

руб. Нужно чтобы вы изучили сайт, поняли его преимущества и написали текст

озвучки для презентации - чтобы после вашего текста не нужно было что-то

дополнительно клиентам объяснять. Черновое задание также представим.