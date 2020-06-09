Тест для озвучки видео презентации.

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Закрыт9 заявок679 просмотров

Нужно написать тест для озвучки видео презентации вебпортала на 5 - 10  минут. Оплата 1000

руб. Нужно чтобы вы изучили сайт, поняли его преимущества и написали текст

озвучки для презентации - чтобы после вашего текста не нужно было что-то

дополнительно клиентам объяснять. Черновое задание также представим.

5 лет назад
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