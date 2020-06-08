Срочно нужно сделать видео презентацию сайта
Слайди для призентации
Добрый день !
Нужен специалист, для создание слайдов для для презентации !
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Презентации9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Срочно присрочно нужно сделать видео презентацию тз дадим текст предоставимПрезентации25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Срочно нужно сделать видео презентацию сайта. По нашему сценариюПрезентации10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать современную презентацию об услугах компании (Полеты на воздушном шаре) Примерно 10 слайдов Присылайте примеры своих работПрезентации1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, Ищу специалиста, который сможет переработать презентацию в более продающий формат. Презентация включает в себя подробную информацию, фирменный стиль и несколько готовых вариаций. Ключевым является наглядно выявить явное преимущество ...Презентации36 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать презентацию ландшафтной Компании в формате pdf для предоставления Заказчикам услуг Компании. Содержание от 3х до 6ти страниц. Так же требуется разработать шаблон письма для отправки клиентам. Подробности в личном сообщении.Презентации30 заявокЗакрыт5 лет назад
Примеры КП отправлю в личку. Корпоративные цвета и стиль есть Присылайте свои лучшие примеры по КППрезентации1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется написание текста и создание анимационного ролика-презентации (мультяшный админ) услуг компании. Ролик до 2-х минут с возможностью загрузки в любые соц.сети.Презентации6 заявокЗакрыт5 лет назад
Ребят есть текст,мне необходимо его перевести в презу на час примерно(+-10-15 слайдов) Это презентация история обо мне,о команде,о профессии виртуальный рекрутер. Для форума 16:9 ppt Срок дедлайна завтра 19ч Алена Богданова, бирюзовый ...Презентации23 заявкиЗакрыт5 лет назад