Дизайн коммерческого предложения в doc

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок328 просмотров

Есть коммерческое предложение в ворде, необходимо его привести в порядок, привести к корпоративному спику, оформить элементы, что бы смотрелось гармонично. 

Всего 7 страниц, из которых 4 страниц просто таблица.

Пример одной из страниц http://joxi.ru/E2pyEP7h7pELaA

На выходе должен быть doc файл в которым можно менять приветственный текст на главной странице и подпись с контактами сотрудника в конце документа.

6 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$35
3 дня
Escrow
Все отлично
Все ок, рекомендую

Заявки фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад