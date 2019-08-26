Дизайн коммерческого предложения в doc

Есть коммерческое предложение в ворде, необходимо его привести в порядок, привести к корпоративному спику, оформить элементы, что бы смотрелось гармонично.

Всего 7 страниц, из которых 4 страниц просто таблица.

Пример одной из страниц http://joxi.ru/E2pyEP7h7pELaA

На выходе должен быть doc файл в которым можно менять приветственный текст на главной странице и подпись с контактами сотрудника в конце документа.