Сделать визитку по готовому фирменному стилю

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок238 просмотров

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Есть логотип в формате ai, и гайдлайн по фирстилю компании. Необходимо сделать визитку, готовую к печати с предоставленными мной данными.

Спасибо!

6 лет назад
ilya2ru
Илья 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nkm_studio
Кирилл 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
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Заявки фрилансеров

nkm_studio
Кирилл 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад