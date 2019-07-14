Верстка и обработка отсканированных изображений для печати в типографи

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Закрыт10 заявок211 просмотров

Нужно сделать из отсканированных изображений макеты для печати в типографии ( размер игральных карт,10x7)

6 лет назад
keamail
44 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад

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