Простой проспект

Оплата 500 грн на карту Приват.

Нужно сделать что-то типа проспекта, формата может А4 или больше.

Вертикально или горизонтально. Для полиграфии.

Уже всё я сделал, в смысле изображений и текста. Всего примерно страниц 50 в Ворде, тоже самое в ПДФ (во вложении к этому заказу).

Можно было бы так мне и распечатать.

Но не хватает стиля какого-нибудь или оформления, для всего этого материала.