Простой проспект

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок265 просмотров

Оплата 500 грн на карту Приват. 

Нужно сделать что-то типа проспекта, формата может А4 или больше. 

Вертикально или горизонтально. Для полиграфии.

Уже всё я сделал, в смысле изображений и текста. Всего примерно страниц 50 в Ворде, тоже самое в ПДФ (во вложении к этому заказу).

Можно было бы так мне и распечатать. 

Но не хватает стиля какого-нибудь или оформления, для всего этого материала.

6 лет назад
artmandmitriy
45 лет
7 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

Alex_valya
Валентина 
41 год
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Валентина - грамотный специалист. Проделала огромную работу за короткий срок. Спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
Понятное ТЗ, оплата вовремя, общительный и контактный заказчик. Рекомендую! Буду сама рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Alex_valya
Валентина 
41 год
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад