Сделать PDF-буклет по материалам сайта

Необходимо создать PDF буклет по материалам сайта http://studiya-domov.ru

Нужно разместить в нем каталог домов и бань с этого сайта.

Всю графику и информацию можно брать с сайта. По сути сайт можно скомпоновать в PDF, но естественно не посредством онлайн-сервисов (сами так умеем).. это не подходит. Нужно более менее ответственно подойти и скомпоновать информацию более упорядоченно и интересно.

На первой странице можно сделать логотип, контакты фирмы, какую-то основную информацию. Уже со второй-третей страницы должен идти каталог.

Есть в каждой карточке домов или бань много повторяющейся информации. Нужно как-то это решить, чтобы на каждой странице не дублировать ее по 10 раз. Может систему внутренних ссылок или якорей сделать для удобства перемещения по буклету.

Так же в каждой карточке дома или бани нужно так же сделать возможность перейти на страницу на сайте относящуюся непосредственно к этому дому или бане.

Оплата по факту + хороший отзыв за хорошую работу. Ждем ваших заявок. Все вопросы в личку.