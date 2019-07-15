В течении 3-4-х дней создать макет рекламного буклета. Украина.
Сделать PDF-буклет по материалам сайта
Необходимо создать PDF буклет по материалам сайта http://studiya-domov.ru
Нужно разместить в нем каталог домов и бань с этого сайта.
Всю графику и информацию можно брать с сайта. По сути сайт можно скомпоновать в PDF, но естественно не посредством онлайн-сервисов (сами так умеем).. это не подходит. Нужно более менее ответственно подойти и скомпоновать информацию более упорядоченно и интересно.
На первой странице можно сделать логотип, контакты фирмы, какую-то основную информацию. Уже со второй-третей страницы должен идти каталог.
Есть в каждой карточке домов или бань много повторяющейся информации. Нужно как-то это решить, чтобы на каждой странице не дублировать ее по 10 раз. Может систему внутренних ссылок или якорей сделать для удобства перемещения по буклету.
Так же в каждой карточке дома или бани нужно так же сделать возможность перейти на страницу на сайте относящуюся непосредственно к этому дому или бане.
Оплата по факту + хороший отзыв за хорошую работу. Ждем ваших заявок. Все вопросы в личку.
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