Дизайн буклета

Одностраничный буклет формата А4, презентующих компанию и продукт который она производит. Шапка, вкратце данные о компании, внизу табличка со сравнительным анализом двух программных продуктов. Внизу подвал из логотипов сопутствующих компаний. Есть макет с блоками текста, логотипом и пр. От вас выбор фона, шрифта, гаммы, графической реализации. Буклет по сути для быстрой презентации по мылу. Бюджет и сроки пишите в заявке. Сроки особо не горят.