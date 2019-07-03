Дизайн буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен16 заявок220 просмотров

Одностраничный буклет формата А4, презентующих компанию и продукт который она производит. Шапка, вкратце данные о компании, внизу табличка со сравнительным анализом двух программных продуктов. Внизу подвал из логотипов сопутствующих компаний. Есть макет с блоками текста, логотипом и пр. От вас выбор фона, шрифта, гаммы, графической реализации. Буклет по сути для быстрой презентации по мылу. Бюджет и сроки пишите в заявке. Сроки особо не горят.

6 лет назад
KolGoon
Борис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mohenjo
36 лет
7 лет в сервисе
Был
13 дней назад
6 лет назад
$24
2 дня
Быстро, качественно, с первой попытки. Вообщем все по делу, все хорошо, рекомендую.
Грамотная постановка задачи, приятное общение, своевременная обратная связь. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mohenjo
36 лет
7 лет в сервисе
Был
13 дней назад
6 лет назад