Разработка дизайна информационного листка

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок194 просмотра

Необходимо разработать дизайн листовки для установки на информационной стойке в отеле.

Листовка предназначена для информирования туристов об интересных маршрутах и достопримечательностях рядом с отелем. 

Формат: А4.

Листовка будет содержать QR-код со ссылкой (URL) на карту с достопримечательностями и маршрутами вокруг отеля. 

В дизайне необходимо учесть возможность замены контента (фото достопримечательностей) для разных отелей.

Информация должна быть представлена на русском и английском языках.

Пример ссылки на карту: https://opentripmap.com/embeded/barin/?index=0

6 лет назад
opentripmap
Максим 
48 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
день назад
6 лет назад
$30
4 дня
Escrow
Все сделано быстро и качественно. Спасибо за отличную работу!
Полностью довольна сотрудничеством с Максимом: исчерпывающая постановка задачи, прекрасная коммуникация, приятное и спокойное общение. Без сомнения всем рекомендую Максима как заказчика, с которым работать легко и комфортно.

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
день назад
6 лет назад

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