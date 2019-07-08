Разработка дизайна информационного листка

Необходимо разработать дизайн листовки для установки на информационной стойке в отеле.

Листовка предназначена для информирования туристов об интересных маршрутах и достопримечательностях рядом с отелем.

Формат: А4.

Листовка будет содержать QR-код со ссылкой (URL) на карту с достопримечательностями и маршрутами вокруг отеля.

В дизайне необходимо учесть возможность замены контента (фото достопримечательностей) для разных отелей.

Информация должна быть представлена на русском и английском языках.

Пример ссылки на карту: https://opentripmap.com/embeded/barin/?index=0