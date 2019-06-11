Добрый день! Есть скан (фото) страницы (примерно А6). Нужно перерисовать 1 в 1 текст и логотипы (черные и синие цвета) в кривые для дальнейшей печати. Фото страницы по запросу.
Верстка документа
Нужно сверстать документ. Дизайн есть, надо заверстать текст 70 стр.
Заявки фрилансеров
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