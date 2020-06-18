Нужно сделать дизайн флаера на а6 формате. Нужно чтобы этот флаер сообщал о том, что у нас вышло мобильное приложение и сайт. Цвета: #C20100 #423B3B Фон:#FFFFFF; Еще нужно сделать отдельные поля для qr на эпстор, гугл плей. Еще ...
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- Дизайн флаераДизайн продукции12 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $12
Нужно сделать 2 дизайна флаеров. 1 вокал для детей от 4 лет. 2 Терапевтический вокал для взрослых. Пример текста: Школа вокала "Я-Талант!" Приглашает на групповые занятия для детей всех возрастовВокал+актерское мастерство+танецНа индивидуальные занятия по вокалу, ...Дизайн флаераДизайн продукции7 заявокЗакрытгод назад
Дизайн флаера. Тема флаера - услуги Digital marketing. текст на флаере - итальянский. Важно уметь пользоваться онлайн переводом, что бы понимать приблизительно какой текст размещен. Размер флаера А5, двух стороннийДизайн флаераВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен2 года назад
необходимо создать дизайн флаера А6 и А4 для детского центраДизайн флаераДизайн продукции27 заявокЗакрыт2 года назад
Основная идея - предлагать скидку по QR коду, который будет вести на инстаграмм мастера. Флаеры будут расклеиваться на досках объявлений, поэтому надо чтобы привлекал внимание.Можно использовать юмор, провокацию. Надо сделать 3-4 варианта разных.Подробнее уже в ...Дизайн флаераБаннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
- $20
Доброго дня, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать дизайн флаера, с обеих сторон. (Размер а5) Логотип и текст в наличии. Работать необходимо до полного утверждения. Ждём профессионала своего дела. К заявке просим прикреплять ссылку на портфолио именно по флаерам, желательно.Дизайн флаераДизайн продукции18 заявокЗакрыт3 года назад
К мероприятию нужно разработать дизайн флаера о компании, сертификата на скидку и поработать с текстом. Уже есть готовый сайт, стиль, можно его использовать + добавить свое видение. Сроки - до 7 сентября 2020.Дизайн флаераФирменный стиль1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно разработать новый дизайн флаера для службы доставки суши. Цель - получить продающий флаер! Всю информацию и контент вышлю по запросу в лсДизайн флаераЗавершен3 года назад
Приветствую! Необходимо создать дизайн флаера для парикмахерской формата А6. Необходимо, с одной стороны разместить ЛОГО + предложение + условие предложения, с другой стороны размещение карты (выделяя место нахождение сноской с фотографией здания), а так же размещение аккаунта ...Дизайн флаераДизайн продукции35 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать макет Евро флаера, который будет складываться на 4 части. Макет должен быть подготовлен под все стандарты типографии, чтобы сразу можно было отдать в работу. Лого предоставлю в векторном варианте. Также нужно будет нарисовать небольшой кусочек схемы-карты ...Дизайн флаераЗавершен4 года назад
Нужно сделать дизайн флаера с двух сторон, которые по подъездам раскидывают, размер 1/4 А4 горизонтально, тематика мебель на заказ, в стиле сайта https://fullhouseideas.ru На главной логотип, УТП, телефон и адрес сайта, на обратной стороне 4 фото ...Дизайн флаераДизайн продукции13 заявокЗакрыт4 года назад
Привет Нужно сделать дизайн одностороннего флаера для интернет-магазина Пиши пожалуйста сразу сроки и стоимостьДизайн флаераДизайн продукции45 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать простой лаконичный дизайн флаера, но качественный и стильный. Прошу размещать заявки только спецов, так как надо сделать за день-два.Дизайн флаераЗавершен4 года назад
Шоу мыльных пузырей "Bubble Gum", есть несколько идей, как сделать. Нужно сделать логотип, и в одном дизайне флаер, визитку. Некоторые наброски могу скинуть в лсДизайн флаераЛоготипы и Знаки28 заявокЗакрыт4 года назад
До 14:00 20 сентября необходимо сделать дизайн: [list][*]"Еврофлаер" 99x210 мм[*]Плакат А1 600х840 мм[/list]Тексты и необходимая графика в прикрепленных файлах. Требования: [list=1][*]Подготовить макет к печати согласно требований полиграфии [url=https://www.fastprint.ua/Trebovaniya-k-maketam]https://www.fastprint.ua/Trebovaniya-k-maketam[/url] .[*]Исходники предоставить в двух версиях .ai: со шрифтами и с кривыми (для печати ...Дизайн флаераВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад
- $15
Нужно сделать 2 цветовых варианта флаера двусторонний, формат а5 или евро. Тематика - медицинский туризм.Дизайн флаераЗавершен4 года назад
Компания осуществляет приватные туры на segway в г.Малага, Севилья и Гранада(Испания). Необходимо создать новый дизайн флаеров(для начала для города Малага), который будет более привлекателен для потенциальных клиентов и повысит продажи. Другими словами, нужен человек, имеющий опыт ...Дизайн флаераДизайн продукции16 заявокЗакрыт4 года назад
- $6
Нужен дизайн двустороннего флаера 8*18 см. для сервисного центра. Во вложении примерно то, что я хочу видеть. (в кружках на рисунке нужно вставить соответствующие картинки, ниже они подписаны). Логотип тоже во вложении. На рисунке указан телефон 756-156, ...Дизайн флаераЗавершен4 года назад
Флаер для дизайн-студии интерьеровДизайн флаераДизайн продукции32 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Ищем индивидуального дизайнера-не компанию для дизайна флаера косметических продуктов. В заявке просьба указывать стоимость работы и ссылку на портфолио.Дизайн флаераДизайн продукции19 заявокЗакрыт5 лет назад