Заказать дизайн флаера

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  • Сделать дизайн флаера на а6

    Нужно сделать дизайн флаера на а6 формате. Нужно чтобы этот флаер сообщал о том, что у нас вышло мобильное приложение и сайт. Цвета: #C20100 #423B3B Фон:#FFFFFF; Еще нужно сделать отдельные поля для qr на эпстор, гугл плей.  Еще ...

    Дизайн флаера
    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Дизайн флаеров для школы вокала

    $12

    Нужно сделать 2 дизайна флаеров. 1 вокал для детей от 4 лет. 2 Терапевтический вокал для взрослых. Пример текста: Школа вокала "Я-Талант!" Приглашает на групповые занятия для детей всех возрастовВокал+актерское мастерство+танецНа индивидуальные занятия по вокалу, ...

    Дизайн флаера
    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн флаера (полиграфический дизайн)

    Дизайн флаера.  Тема флаера - услуги Digital marketing.  текст на флаере - итальянский. Важно уметь пользоваться онлайн переводом, что бы понимать приблизительно какой текст размещен.  Размер флаера А5, двух сторонний

    Дизайн флаера
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сделать дизайн флаера для тату-мастера

    Основная идея - предлагать скидку по QR коду, который будет вести на инстаграмм мастера. Флаеры будут расклеиваться на досках объявлений, поэтому надо чтобы привлекал внимание.Можно использовать юмор, провокацию.  Надо сделать 3-4 варианта разных.Подробнее уже в ...

    Дизайн флаера
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужно разработать дизайн флаера

    $20

    Доброго дня, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать дизайн флаера, с обеих сторон. (Размер а5) Логотип и текст в наличии. Работать необходимо до полного утверждения. Ждём профессионала своего дела. К заявке просим прикреплять ссылку на портфолио именно по флаерам, желательно.

    Дизайн флаера
    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн флаера, сертификата на скидку, составление текста

    К мероприятию нужно разработать дизайн флаера о компании, сертификата на скидку и поработать с текстом. Уже есть готовый сайт, стиль, можно его использовать + добавить свое видение. Сроки - до 7 сентября 2020.

    Дизайн флаера
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Флаер для парикмахерской

    Приветствую! Необходимо создать дизайн флаера для парикмахерской формата А6. Необходимо, с одной стороны разместить ЛОГО + предложение + условие предложения, с другой стороны размещение карты (выделяя место нахождение сноской с фотографией здания), а так же размещение аккаунта ...

    Дизайн флаера
    Дизайн продукции35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн флаера

    Необходимо сделать макет Евро флаера, который будет складываться на 4 части. Макет должен быть подготовлен под все стандарты типографии, чтобы сразу можно было отдать в работу. Лого предоставлю в векторном варианте. Также нужно будет нарисовать небольшой кусочек схемы-карты ...

    Дизайн флаера
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн флаера

    Нужно сделать дизайн флаера с двух сторон, которые по подъездам раскидывают, размер 1/4 А4 горизонтально, тематика мебель на заказ, в стиле сайта https://fullhouseideas.ru На главной логотип, УТП, телефон и адрес сайта, на обратной стороне 4 фото ...

    Дизайн флаера
    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн флаера

    Привет Нужно сделать дизайн одностороннего флаера для интернет-магазина Пиши пожалуйста сразу сроки и стоимость

    Дизайн флаера
    Дизайн продукции45 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать дизайн флаера

    Необходимо сделать простой лаконичный дизайн флаера, но качественный и стильный.  Прошу размещать заявки только спецов, так как надо сделать за день-два.

    Дизайн флаера
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Логотип для шоу мыльных пузырей

    Шоу мыльных пузырей "Bubble Gum", есть несколько идей, как сделать.  Нужно сделать логотип, и в одном дизайне флаер, визитку.  Некоторые наброски могу скинуть в лс

    Дизайн флаера
    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн флаера и плаката (!срочно!)

    До 14:00 20 сентября необходимо сделать дизайн: [list][*]"Еврофлаер" 99x210 мм[*]Плакат А1 600х840 мм[/list]Тексты и необходимая графика в прикрепленных файлах. Требования: [list=1][*]Подготовить макет к печати согласно требований полиграфии [url=https://www.fastprint.ua/Trebovaniya-k-maketam]https://www.fastprint.ua/Trebovaniya-k-maketam[/url] .[*]Исходники предоставить в двух версиях .ai: со шрифтами и с кривыми (для печати ...

    Дизайн флаера
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн флаера

    $15

    Нужно сделать 2 цветовых варианта флаера двусторонний, формат а5 или евро. Тематика - медицинский туризм.

    Дизайн флаера
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Профессианальная разработка флаера

    Компания осуществляет приватные туры на segway в г.Малага, Севилья и Гранада(Испания). Необходимо создать новый дизайн флаеров(для начала для города Малага), который будет более привлекателен для потенциальных клиентов и повысит продажи. Другими словами, нужен человек, имеющий опыт ...

    Дизайн флаера
    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн флаера

    $6

    Нужен дизайн двустороннего флаера 8*18 см. для сервисного центра. Во вложении примерно то, что я хочу видеть. (в кружках на рисунке нужно вставить соответствующие картинки, ниже они подписаны). Логотип тоже во вложении. На рисунке указан телефон 756-156, ...

    Дизайн флаера
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн флаера

    Добрый день! Ищем индивидуального дизайнера-не компанию для дизайна флаера косметических продуктов. В заявке просьба указывать стоимость работы и ссылку на портфолио.

    Дизайн флаера
    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад