Нужно сделать дизайн флаера на а6 формате. Нужно чтобы этот флаер сообщал о том, что у нас вышло мобильное приложение и сайт. Цвета: #C20100 #423B3B Фон:#FFFFFF; Еще нужно сделать отдельные поля для qr на эпстор, гугл плей. Еще ...