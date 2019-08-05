Дизайн флаера

Нужен дизайн двустороннего флаера 8*18 см. для сервисного центра.

Во вложении примерно то, что я хочу видеть. (в кружках на рисунке нужно вставить соответствующие картинки, ниже они подписаны). Логотип тоже во вложении. На рисунке указан телефон 756-156, но его нужно поменять на 50-55-30.