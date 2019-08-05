Дизайн флаера

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен21 заявка381 просмотр

Нужен дизайн двустороннего флаера 8*18 см. для сервисного центра.

Во вложении примерно то, что я хочу видеть. (в кружках на рисунке нужно вставить соответствующие картинки, ниже они подписаны). Логотип тоже во вложении. На рисунке указан телефон 756-156, но его нужно поменять на 50-55-30. 

6 лет назад
ilab73
Алия 
33 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

marianlisovskyi
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$6
3 дня
Рекомендую к сотрудничеству!Исполнитель выполнил задание качественно и даже раньше срока, все мелочи были учтены. Благодарю за работу!
Рекомендую

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marianlisovskyi
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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