Требуется разработать не сложный, но красивый дизайн рекламы в лифт для сети салонов разливного пива все подробности в лс
Дизайн флаера
Нужен дизайн двустороннего флаера 8*18 см. для сервисного центра.
Во вложении примерно то, что я хочу видеть. (в кружках на рисунке нужно вставить соответствующие картинки, ниже они подписаны). Логотип тоже во вложении. На рисунке указан телефон 756-156, но его нужно поменять на 50-55-30.
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