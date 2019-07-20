Дизайн приглашений на мероприятие

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок266 просмотров

Нужно изготовить дизайн приглашений на мероприятия - две научные международные конференции. Пример во вложении, это приглашение на прошлое мероприятие нас устроило. Сделать примерно в таком же стиле. 

Исходники предоставляем, нужна красивая идея. Сроки сжатые, оплата по договору, с выплатой налогов. 

6 лет назад
Lyubimova_Elena
Елена 
54 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Этикетка

    Здравствуйте. Хотелось бы заказать этикетку на жестяную баночку. Этикетка круглая 70х70 мм. На этикетке должно отобразится, яблоко, апельсин, клубника, всё вместе. И так-же, яблоко, апельсин, клубника по отдельности. Итого 4 этикетки. ...

    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн этикетки и логотипа

    Здравствуйте,  я ищу дизайнера, который поможет мне создать дизайн этикетки и логотип для детокс кофе. Примерные наброски этикетки и лого уже есть, нужна доработка профессионала. Буду рада вашим предложениям с указнием цены ...

    Дизайн продукции34 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать дизайн копию этикетки

    Здравствуйте! Собственно нужно сделать двухстороннюю копию этикетки товара. Нужен проект для иллюстратора чтоб можно было изменять и отправлять на печать. По заданию ничего. Оригинал в хорошем качестве есть. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Редизайн этикетки

    $8

    Есть готовый дизайн двух сторонней этикетки, по сути нужно поменять текст, логотип, картинку лицевой стороне (есть подобранные варианты, либо на ваше усмотрение), добавить несколько иконок (уже подобраны, предоставлю) Ну и немного переоформить лицевую сторону. Готовые ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработка фотографии

    Нужно сделать красивый дизайн с фотографией  форматом А4  с текстом С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, и дизайн пригласительных на день рождения.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад