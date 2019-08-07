Разработка дизайна этикетки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен16 заявок195 просмотров

Необходим дизайн этикетки на арахисовую пасту

6 лет назад
guest_15635304455959
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Julia2018
Юлия 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Хороший специалист. У меня не было конкретного задания,так как сама не представляла точно какую хочу этикету. Но Юлия несмотря и на это, сделала такой вариант, который мне очень понравился. Спасибо вам большое!
Спасибо за работу, обращайтесь!

Заявки фрилансеров

Julia2018
Юлия 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад