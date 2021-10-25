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Всем доброго времени суток.
Давайте знакомиться, меня зовут Юлия.
Вам нужен логотип? Визитка? Баннер? Флаер?
Тогда Вы обратились по адресу.
С удовольствием возьмусь за Ваш проэкт.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
3 года назад
Все быстро, качественно и недорого. Хороший специалист, рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за заказ. Обращайтесь.
$15
10 баллов
3 года назад
Спасибо большое, за отлично проделанную работу в срок и в точности с ТЗ. На связи была со мной 24/7, быстро и оперативно отвечала. Все пожелания были учтены. Ответственная и вежливая, приятно было работать. Очень рекомендую к сотрудничеству! Буду обращаться еще
Ответный отзыв
Спасибо за заказ, обращайтесь.
$5
10 баллов
3 года назад
все отлично, спасибо!!
Ответный отзыв
Спасибо за заказ. Обращайтесь.
$15
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Спасибо за заказ.
$12
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена, результатом доволен.
Ответный отзыв
Спасибо за заказ.