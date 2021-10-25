Julia2018

Юлия Julia2018

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Быстро и качественно

Всем доброго времени суток. 

Давайте знакомиться, меня зовут Юлия.

Вам нужен логотип? Визитка? Баннер? Флаер? 

Тогда Вы обратились по адресу.

С удовольствием возьмусь за Ваш проэкт.

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Отзывы заказчиков

terakat
31 год
4 года в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
3 года назад
Разработать лого для кофейни
Все быстро, качественно и недорого. Хороший специалист, рекомендую!
Спасибо за заказ. Обращайтесь.
Ответный отзыв
guest_16434483026869
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Доработка логотипа
Спасибо большое, за отлично проделанную работу в срок и в точности с ТЗ. На связи была со мной 24/7, быстро и оперативно отвечала. Все пожелания были учтены. Ответственная и вежливая, приятно было работать. Очень рекомендую к сотрудничеству! Буду обращаться еще
Спасибо за заказ, обращайтесь.
Ответный отзыв
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Отрисовать в кривых лого с образца
все отлично, спасибо!!
Спасибо за заказ. Обращайтесь.
Ответный отзыв
looter228
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Логотип (текст в тексте)
Супер
Спасибо за заказ.
Ответный отзыв
All-99
42 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
4 года назад
Логотип
Работа выполнена, результатом доволен.
Спасибо за заказ.
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