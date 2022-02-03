Доработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок578 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо отрисовать 2 логотипа, при этом оставив дизайн и концепт логотипа, просто написать то же самое, в том же соотношении шрифтов.

Предоставить вариант скорректированного логотипа в форматах:

1) PNG, JPEG для вэб-сайта, мобильных приложений,

2) PDF, EPS, AI – для печатных материалов,

3) Аватар для социальных сетей.

Предложить фирменный шрифт (Pirulen?), палитру цветов (RGB, CMYK).

ТЗ сброшу исполнителю. Предлагайте ваши сроки и цену.

2 года назад
guest_16434483026869
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Julia2018
Юлия 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$15
3 дня
Спасибо большое, за отлично проделанную работу в срок и в точности с ТЗ. На связи была со мной 24/7, быстро и оперативно отвечала. Все пожелания были учтены. Ответственная и вежливая, приятно было работать. Очень рекомендую к сотрудничеству! Буду обращаться еще
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