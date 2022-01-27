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Михаил привет!
Необходимо создать логотип с версией для сайта и приложения.
Версия для сайта будет состоять из иконки и слова (названия).
Версия для приложения - только из иконки на квадратном фоне (как все приложения).
Название компании: ScaleJet/SCALEJET/scalejet (выбрать один вариант написания).
Scale - означает рост, развитие, выйти на новый уровень.
Jet - частный самолет, истребитель, высокая скорость. Premium.
Сам продукт - это набор инструментов и программного обеспечения для бизнеса, внедрив который, бизнес вырастет, увеличит прибыль, выйдет на новый уровень и тд.
Один сервис объединяет множество сервисов в одном окне: CRM (система учета клиентов) и управление продажами, Email рассылки, СМС рассылки, создание веб сайтов и воронок продаж, можно звонить клиентам и трекать звонки, возможность создания страниц опросов - квизов, планировать встречи в календаре, высылать договора и принимать оплату, управление репутацией компанией (запрашивать ревью), автоматизация бизнес процессов, полная аналитика и прогнозирвоание бизнеса.
Целью логотипа является передача смысла деятельности компании!
Цвета для иконки (выбрать один цвет):
1) темно-золотой; 2) темно-оранжевый; 3) темно-желтый; 4) золотой.
Цвет названия/шрифта (выбрать один цвет):
1) темно-серый; 2) черный.
Есть текущий логотип, но он не совсем подходит, т.к. иконка больше подходит на лого для приложения навигатора (см во вложении).
Также вложил пару вариантов лого, которые нравятся.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы - обращайтесь в ЛС.
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