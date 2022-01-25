Идея следующая, мы с сыном изготовляем шоколад, в логотипе должны быть наши имена Владимир и ЛЕВ. Необходимо сделать их два, один пафосный, дорогой, гербовый. Основные черты: декоративные элементы, изображение льва.И второй такой же, только намного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка логотипа для компании по монтажу и установке натяжных потолков.
Срок до 4-х дней
Цветовое решение - ярко/неоново/зеленый+черный или ярко/неоново/зеленый+графитовый (визуал прилагается в файле)
Название компании - Record Company (дескриптор - Натяжные потолки)
Значок на логотипе : НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ - буквы (в частности букву R, не делать монограмму), натяжные потолки/домики/молоточки и прочая атрибутика, связанная со строительством
Логотип должен быть оригинальным, ярким, креативным
Шрифт без засечек и цветочков-завитушек
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно разработать с нуля логотип компании по автоподбору.Завершен2 года назад
Здравствуйте . Текущий логотип и задание отправлю откликнувшимся. Необходимо разработать новый логотип. Пропишите пожалуйста сколько у вас будет стоить разработка нового логотип - Нужна цена и сроки. Тематика: - СРЕДСТВа ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ- МИКРОУДОБРОВАНИЕ- СЕМЕНАЗавершен2 года назад
Необходимо разработать логотип для личного бренда. Примерный образец того что хотим получить во вложении.Завершен2 года назад
Сделать редизайн лого для группы в современных тенденциях https://vk.com/avtovodila обратие внимание - что группа не относится к гонках, автоспорту и прочему необходимо сделать "теплый", "ламповый" логоЗавершен2 года назад
Есть купленный логотип (AI). Необходимо его доработать, чтобы не выпадал из общей стилистики сайта. Подробности готов обсудить по почте. Оплата по факту утвержденной работы.Завершен2 года назад
разработать логотип для сайта продажи мебелиЛоготипы и Знаки34 заявкиЗакрыт2 года назад
Логотип и обложку для магазина на ВБ +ФБ в стилей хайтек (минимализм) .Расцветки и ТЗ дается Нужно сделать яркий лого (маленький ) и обложку для магазина детских игрушек на ВБ (обложку использовать также для магазина на ...Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать логотип для Вайлдбериз (маленький) , обложку в таком же стиле только больше. . Варианты расцветок даются . Все сделать в стиле хайтек(минимализм) . Магазин детских игрушекЛоготипы и Знаки21 заявкаЗакрыт2 года назад