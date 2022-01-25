Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт25 заявок703 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима разработка логотипа для компании по монтажу и установке натяжных потолков.

Срок до 4-х дней

Цветовое решение - ярко/неоново/зеленый+черный или ярко/неоново/зеленый+графитовый (визуал прилагается в файле)

Название компании - Record Company (дескриптор - Натяжные потолки)

Значок на логотипе : НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ - буквы (в частности букву R, не делать монограмму), натяжные потолки/домики/молоточки и прочая атрибутика, связанная со строительством

Логотип должен быть оригинальным, ярким, креативным

Шрифт без засечек и цветочков-завитушек

2 года назад
guest_16432739302067
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен логотип для фирмы по изготовлению шоколада

    Идея следующая, мы с сыном изготовляем шоколад, в логотипе должны быть наши имена Владимир и ЛЕВ. Необходимо сделать их два, один пафосный, дорогой, гербовый. Основные черты: декоративные элементы, изображение льва.И второй такой же, только намного ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Редизайн логотип для компании

    Здравствуйте . Текущий логотип и задание отправлю откликнувшимся.  Необходимо разработать новый логотип. Пропишите пожалуйста сколько у вас будет стоить разработка нового логотип - Нужна цена и сроки. Тематика: - СРЕДСТВа ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ- МИКРОУДОБРОВАНИЕ- СЕМЕНА

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Редизайн логотипа

    Сделать редизайн лого для группы в современных тенденциях https://vk.com/avtovodila обратие внимание - что группа не относится к гонках, автоспорту и прочему необходимо сделать "теплый", "ламповый" лого

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработка логотипа

    Есть купленный логотип (AI). Необходимо его доработать, чтобы не выпадал из общей стилистики сайта. Подробности готов обсудить по почте. Оплата по факту утвержденной работы.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Логотип

    Логотип и обложку для магазина на ВБ +ФБ в стилей хайтек (минимализм) .Расцветки и ТЗ дается Нужно сделать яркий лого (маленький ) и обложку для магазина  детских игрушек на ВБ (обложку использовать также для магазина на ...

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Магазин детских игрушек

    Нужно сделать логотип для Вайлдбериз (маленький) , обложку в таком же стиле только больше. . Варианты расцветок даются . Все сделать в стиле хайтек(минимализм) . Магазин детских игрушек

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    2 года назад