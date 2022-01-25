Доработка логотипа

Логотип и обложку для магазина на ВБ +ФБ в стилей хайтек (минимализм) .Расцветки и ТЗ дается Нужно сделать яркий лого (маленький ) и обложку для магазина детских игрушек на ВБ (обложку использовать также для магазина на ...