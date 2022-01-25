Доработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок786 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть купленный логотип (AI). Необходимо его доработать, чтобы не выпадал из общей стилистики сайта.

Подробности готов обсудить по почте. Оплата по факту утвержденной работы.

2 года назад
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
antkorchik
Антон 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$10
2 дня
UAH
Все отлично. Несколько вариантов логотипа, заказчик выбрал один. Рекомендую!
Отличный заказчик! Работаем не первый день, все супер. Рекомендую!