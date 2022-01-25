Доработка логотипа

разработать логотип для сайта продажи мебели
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть купленный логотип (AI). Необходимо его доработать, чтобы не выпадал из общей стилистики сайта.
Подробности готов обсудить по почте. Оплата по факту утвержденной работы.
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