Переделать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки731 просмотр
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1. Поменять шрифт компании на более тематический2. Сделать логотип по примеру 

2 года назад
guest_16430239748243
2 года в сервисе
Был
год назад