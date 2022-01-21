Переделать логотип

Темний-чорний фон,золотими літери;)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Поменять шрифт компании на более тематический2. Сделать логотип по примеру
- Похожие заказы
- $4Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт2 года назад
Разработать логотип для интернет-сайта. Тематика автозапчастиЗавершен2 года назад
Требуется создать логотип магазина из одного слова. Стиль строгий внушающий надёжность и качество товара. Магазин будет ориентирован на продажу зарядных устройств, наушников, аксессуаров.Завершен2 года назад
Нужно просто и грамотно отписывать лого, а не просто сделать трассировку. Мы должны потом иметь возможность легко его модифицировать и перекрашивать. Должны быть простые элементы внутри. Логотип прилагаю. От вас цена и срокиЗавершен2 года назад
Необходимо отрисовать одноцветный логотип внедорожного клуба по эскизу и сделать заготовку визитки с лого и информацией. Логотип состоит из тракторного колеса в полоборота из которого выглядывает троллфейс. Надпись белым по шине стилизованную под надписи BFGoodrich на ...Завершен2 года назад
Добрый день! Нужно придумать логотип для компании, которая занимается экспортом автомобилей из США.Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать Лого компании, продумать корпоративные цвета и разработать Маскота.Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт2 года назад