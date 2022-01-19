Логотип агенции

Нужно сделать лаконичный запоминающийся логотип для спортивной одежды из трех латинских букв - GVR. Есть предварительная концепция, нарисованная от руки. Можно пробовать разные варианты, не обязательно то, что в эскизе. Результат нужен в corel , ...