Требования: Создание креативного логотипа для компании, которая занимается разработкой и производством готовых панелей домокомплектов из инновационного материала - полистиролбетона. Информацию о производстве можно почитать тут https://polistirolbeton-dom.ru/page/o-zavode (это не заказчик, а конкурент, просто для примера и понимая о каком производстве идет ...