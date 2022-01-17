Создание афиши и логотипа для мероприятия

Логотипы и ЗнакиЗакрыт25 заявок671 просмотр
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Требования

  • креативно
  • современно
  • стильно
Рассмотрим любые варианты, сбрасывайте свои примеры работ 

ЦЕНА ДОВОРНАЯ 

2 года назад
guest_16424264289607
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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