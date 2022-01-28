Создать логотип

Нужен логотип игровой тематики. Название el-games Предпочтения в цветах: желтый, черный, белый, голубой ближе к синему. Но не обязательно ориентироваться полностью на эти цвета. Логотип нужен в векторе маленький и большой. Два вида. Пожалуйста скидывайте примеры своих работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Создание креативного логотипа для компании, которая занимается разработкой и производством готовых панелей домокомплектов из инновационного материала - полистиролбетона.
Информацию о производстве можно почитать тут https://polistirolbeton-dom.ru/page/o-zavode
(это не заказчик, а конкурент, просто для примера и понимая о каком производстве идет речь)
Цель логотипа, донести экологичность, экономию, быстрые решения.
Логотип должен быть легким, инновационным, отражающим суть предлагаемого продукта.
Примеры лого которые нравятся:
https://polistirolbeton-dom.ru/page/o-zavode
Использование цветов:
Легких для восприятия, желательно не использовать черные цвета.
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