Создать простой логотип для сообщества для знакомства в VK.

Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки697 просмотров
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Данное сообщество:

https://vk.com/webfriends

Нуждается в создании логотипа.

Бюджет не слишком большой, но оставлю предложение цены Вам.

Сообщество позволяет пользователям найти предпочтительно дружеские знакомства в интернете.

Требования к логотипу:

﻿- Ориентироваться надо на его использование на аватаре. Это значит, что он должен быть понятен в ﻿маленьком окне, когда, например, пользователь видит новые записи.

﻿- Логотип должен создавать чувство уюта, дружелюбности.

﻿- Цветовая палитра не ограничена, но при решении сделать его чёрно-белым, желательно используйте RGB(25,25,25) вместо чёрного (фон чёрной темы VK).

Логотип может быть как и векторный, так и в лайн арте или каком-либо другом стиле - я доверюсь вам.

2 года назад
guest_16423772326464
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Namelady
33 годаКазахстан
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Дизайнер отправила готовый логотип ещё на стадии заявки. Простой, но при этом оригинальный и запоминающийся дизайн - то, что я хотел. Рекомендую.
Очень понравился вежливый заказчик всегда - был на связи что очень приятно! Спасибо большое за сотрудничество:) Рекомендую всем!
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