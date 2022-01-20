Создать простой логотип для сообщества для знакомства в VK.

Данное сообщество:

https://vk.com/webfriends

Нуждается в создании логотипа.

Бюджет не слишком большой, но оставлю предложение цены Вам.

Сообщество позволяет пользователям найти предпочтительно дружеские знакомства в интернете.

Требования к логотипу:

﻿- Ориентироваться надо на его использование на аватаре. Это значит, что он должен быть понятен в ﻿маленьком окне, когда, например, пользователь видит новые записи.

﻿- Логотип должен создавать чувство уюта, дружелюбности.

﻿- Цветовая палитра не ограничена, но при решении сделать его чёрно-белым, желательно используйте RGB(25,25,25) вместо чёрного (фон чёрной темы VK).

Логотип может быть как и векторный, так и в лайн арте или каком-либо другом стиле - я доверюсь вам.