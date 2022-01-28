Логотип для компании

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Фирма занимается строительством беседок и шатров. Название - metа struсturе.

Пожелания: в современном стиле (не перегруженный деталями) и как-то отражающий само название (соты, структуру).

Дизайн беседок/шатров во вложении.

2 года назад
AndreyOut
Андрей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sofya_R
Софья 
74 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
15 часов назад
2 года назад
$8
2 дня
RUB
Очень хороший исполнитель! Всегда на связи, работой доволен! Спасибо!
Задача поставлена четко, отклики оперативные. Оплата без задержки. Сотрудничеством довольна. Рекомендую заказчика.