Логотип для компании

Нужно создать оригинальный логотип для литературной премии. Бриф на создание логотипа находится в прикрепленных файлах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фирма занимается строительством беседок и шатров. Название - metа struсturе.
Пожелания: в современном стиле (не перегруженный деталями) и как-то отражающий само название (соты, структуру).
Дизайн беседок/шатров во вложении.
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