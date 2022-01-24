Логотип компании по продаже подарочных наборов

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки1598 просмотров
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#1$30

Компания занимается продажей подарочных наборов.

Продукция не узконаправлена, среди наименований: свечи, мыло, мед, чай, кофе, могут быть и другие составляющие.

Предпочтение в более спокойных цветах, пастельные, нежные, но в тоже время, чтоб логотип совсем не терялся. Поэтому к рассмотрению принимаются любые.

Компания работает только на украинский рынок, потому название на украинском языке.

Название компании: "Чому б ні?" (Почему нет?). На логотипе только укр название

2 года назад
paschenkoyura
Украина
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
Победитель конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 дня назад
2 года назад
Отличный специалист своего дела. Заказываем второй раз, результат на высоте. Всем рекомендуем. И еще раз спасибо за отличный результат.
Спасибо за конкурс, всё супер. Рекомендую!
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