Логотип компании по продаже подарочных наборов

# 1 — $ 30

Компания занимается продажей подарочных наборов.

Продукция не узконаправлена, среди наименований: свечи, мыло, мед, чай, кофе, могут быть и другие составляющие.

Предпочтение в более спокойных цветах, пастельные, нежные, но в тоже время, чтоб логотип совсем не терялся. Поэтому к рассмотрению принимаются любые.

Компания работает только на украинский рынок, потому название на украинском языке.

Название компании: "Чому б ні?" (Почему нет?). На логотипе только укр название