Сделать логотип

$25
Логотипы и ЗнакиЗакрыт11 заявок662 просмотра
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Необходимо сделать логотип для небольшой компании которая занимается производством декоративных деревянных изделий, в основном это 3д карты из фанеры, но будут и другие проекты, в следствии чего не хотим уделять внемание в логотипе именно картам

Наш сайт: woodenmapstore com

2 года назад
guest_16419830948717
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mr_VLa
Игорь 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$25
3 дня
RUBUAHWMZ