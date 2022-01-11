Необходимо сделать логотип для небольшой компании которая занимается производством декоративных деревянных изделий, в основном это 3д карты из фанеры, но будут и другие проекты, в следствии чего не хотим уделять внемание в логотипе именно картам

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