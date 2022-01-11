Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется создать графический дизайн для нового центрального офиса страховой компании. Данный офис был создан в стиле минимализма, передает эмоции качества и люкса, стоит на это обращать внимание при разработки поверхностей. 2 части: ...
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Необходимо сделать логотип для небольшой компании которая занимается производством декоративных деревянных изделий, в основном это 3д карты из фанеры, но будут и другие проекты, в следствии чего не хотим уделять внемание в логотипе именно картам
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2 года назад
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
2 года назад
$25
3 дня
RUBUAHWMZ
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