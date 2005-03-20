Разработка рекламных носителей для бренда

# 1 — $ 130

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется создать графический дизайн для нового центрального офиса страховой компании. Данный офис был создан в стиле минимализма, передает эмоции качества и люкса, стоит на это обращать внимание при разработки поверхностей.

2 части: внешнее оформление рекламных носителей и внутреннее.

1 часть:

1) Большое стекло - однотонное матовое (вся длина) и ширина

2) Среднее стекло - до высоты 115см матовое стекло с дизайном выше табличка с режимом работы

3) Табличка с режимом работы следующая: Лого наше

Ниже пишем Офис продаж "Центральный"

Ниже РЕЖИМ РАБОТЫ:

ПН-СБ 08.00-18.00

ВС ВЫХОДНОЙ

номер телефона

4) Маленькое стекло - до высоты 115см матовое стекло с дизайном, выше лайтбокс (световой короб)

5) Для лайтбокса придумаем дизайн макеты популярных услуг:

а) Заголовок АВТОСТРАХОВАНИЕ, ниже изображение инспектора гаи, который останавливает машину, ниже текст "Выплаты в случае ДТП до 400 тыс. руб."

б) Заголовок СТРАХОВАНИЕ ДОМОВ и КВАРТИР, ниже изображение загородного дома, который горит пламенем, можно добавить людей с эмоциями потери, ниже текст "Выплаты в случае страхового события равный стоимости имущества"

в) Заголовок ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ, ниже изображение банка и процента, что он повышается, если не платить по страховке ниже текст "Страхование жизни и стен"

г) Заголовок КАСКО, ниже изображение Porsche Cayenne , который мародёр бьёт битой, ниже текст "Ремонт вашего авто у официального дилера на всю сумму ущерба без ограничений"

д) Заголовок СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, ниже изображение ребенка, который упал с горки и держится за больное место, ниже текст "Выплаты при травмах и ушибах до 300 тыс. руб"

6) Следующего стекло возле маленького стекла - полностью матовое, на нем наклейка с наименованием продуктов:

КАСКО

Договора купли/продажи

ОСАГО

Ипотечное страхование

Страхование домов и квартир

Страхование жизни

Ниже дизайн матового стекла в виде 3D рисунка с домом и машиной

2 часть:

1) Баннер на вход в офис: Логотип, буква С с галочкой светящаяся, все остальное нет

2) Вход в ТЦ (столб)

Логотип

Ипотека

КАСКО

ОСАГО

стрелочка вправо

3)Каталог просто логотип

4) Подвесная вывеска Логотип в виде стрелки налево

5) Наружная вывеска световые буквы

6) Буквы логотипа внутри офиса на мебели

7) Круглая световая рекламная вывеска с логом , где с с галочкой занимаем больше всего места

P.S. Лучше использовать лого с белым верхом и зеленым низом, но если вы считаете , что именно так лучше , а не иначе, то пожалуйста. Фото рисунков, если вы считаете, что лучше разместить, что то иное, то пожалуйста. Матовое стекло, это то, через которое ничего не видноhttps://drive.google.com/file/d/1o-L_lASr8NSt0kdKgJGlJGdJOTqBgRfy/view?usp=sharing ﻿

https://drive.google.com/file/d/1kvZblYD0eaFY83E7Th1YHvqAR_04d7o1/view?usp=sharing