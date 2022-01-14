Переделать чужой логотип,очень понравился

Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки843 просмотра
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Переделать чужой логотип,что бы не было притензий за плагиат с исходниками для печати и визиток

2 года назад
Tiany
25 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
год назад
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