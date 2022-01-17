Дизайн логотипа награды

$250
Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок2792 просмотра
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#1$250

Нужно создать оригинальный логотип для литературной премии. Бриф на создание логотипа находится в прикрепленных файлах.

2 года назад
guest_14480046366328
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Победитель конкурса
SM88
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Было приятно сотрудничать. Очень приятный заказчик! Рекомендую
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