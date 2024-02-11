Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я опытный графический дизайнер. Моя творческая душа любит яркие цвета, смелые решения. Мои дизайнерские работы всегда креативны, они помогут Вам выделиться на фоне других.

Моя страсть - создавать креативные макеты, инфографику, иллюстрации, фирменный стиль, индивидуальные логотипы, визитки, надписи, упаковку для продукции, брендинг.

Пожалуйста, посмотрите мое портфолио, чтобы увидеть немного

того, что я уже сделала. Я уверена, что вам понравится!

Я люблю свою работу, делаю ее со страстью и всегда выполняю в срок.

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь написать мне, чтобы обсудить Ваш проект! Я буду рада помочь Вам