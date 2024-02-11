Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я опытный графический дизайнер. Моя творческая душа любит яркие цвета, смелые решения. Мои дизайнерские работы всегда креативны, они помогут Вам выделиться на фоне других.
Моя страсть - создавать креативные макеты, инфографику, иллюстрации, фирменный стиль, индивидуальные логотипы, визитки, надписи, упаковку для продукции, брендинг.
Пожалуйста, посмотрите мое портфолио, чтобы увидеть немного
того, что я уже сделала. Я уверена, что вам понравится!
Я люблю свою работу, делаю ее со страстью и всегда выполняю в срок.
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь написать мне, чтобы обсудить Ваш проект! Я буду рада помочь Вам
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Портфолио
- Логотип для магазина органических продуктов22 просмотра
- Разработка дизайн концепции упаковки27 просмотров
- Упаковка16 просмотров
- Сертификат16 просмотров
- Упаковка чая30 просмотров
- Фирменный стиль34 просмотра
- Логотип25 просмотров
- Логотип25 просмотров
- Фирменный стиль20 просмотров
- Логотип31 просмотр
- Фирменный стиль27 просмотров
- Фирменный стиль15 просмотров