Необходимо нарисовать логотип для маркировки оборудования

$13
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок679 просмотров
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Необходимо разработать и нарисовать логотип для маркировки оборудования. Примерное изображение прикреплено. С использованием слов Cristal car wash

2 года назад
guest_16421715221441
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Orangfolio
Роман 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$13
1 день
RUB
Заказ выполнен быстро и качественно.
Заказчик предоставил понятное ТЗ, было приятно поработать с ним!