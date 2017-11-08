Требуется разработка дизайна одностраничного сайта по строительству беседок. Необходим макет, ссылки на конкурентов и фото для вдохновения. Включите модальное окно с заголовком, полем для телефона, текстовым полем и кнопкой "отправить". Лого будет предоставлено исполнителю.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка логотипа для компании Meta Structure, специализирующейся на производстве шатров и беседок. Логотип должен иметь уникальный дизайн, отражающий структуру каркаса в виде ячеек. Обязательное условие - промежутки между элементами при размере 200х200 мм должны составлять 3-4 мм. Пример логотипа предоставлен.Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать логотип для компании meta structure, занимающейся строительством беседок и шатров. Логотип должен быть выполнен в современном, минималистичном стиле и отражать название фирмы через элементы структуры или сот. Вложены примеры дизайна беседок и шатров для вдохновения.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо создать дизайн папки формата A4 для печати с использованием концепции ромбиков. Добавить фразу под логотипом: 'Горячий пар в уникальном стиле'. Файл должен быть готов для передачи в полиграфию. Пример желаемого результата предоставлен во вложении.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется озвучить три фразы для автоответчика компании. Фразы включают приветствие, информацию о нерабочем времени и уведомление о невозможности ответа. Название компании будет предоставлено исполнителю в личном сообщении.Озвучивание1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть дизайн в psd, необходима верстка под ocStore 2.3.0.2.3 с адаптивом и всем рабочим функционалом. На выходе хочу получить папку с шаблоном, который просто смогу закинуть на хостинг и включить через админку. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Баннер для шиномонтажа, размеры 5200 на 2600, будет вешаться на здание. Примерный макет (1.jpg), примерно ожидаемый результат (2.jpg) и лого (3.jpg), которое необходимо поместить на баннер - https://yadi.sk/d/RT3lcnXb3TkCqz Фон - синий, исходник лого дам ...Наружная реклама31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Интернет магазин по продаже оборудования для отопления, газификации и т.д. Логотип уже есть. Подробные макеты четырех страниц здесь - https://yadi.sk/d/Q-S5djjB3TiqWn Для блока "Популярные категории" на главной странице дам названия этих категорий. К каждой ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Название сайта "Маркет Труб", занимается продажей пластиковых труб и частей для монтажа отопления, водоснабжения, канализации. Необходимо просто фирменное написание, возможно с декоративными элементами. Особых требований нет, можно экспериментировать) Бюджет небольшой, скорее работа для ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Нужно пару баннеров, тех задания - https://yadi.sk/d/DY68jVCn3PZyLc 5$ за баннерБаннеры12 заявокЗакрыт7 лет назад
Главная страница в виде лендинга, плюс две страницы на ее основе (карточка товара и каталог). Макеты - https://yadi.sk/d/Y8mexNin3PRhvx Макеты вроде понятные, детали обсуждаю с кандидатами. Связь либо тут, либо телеграм. Пишите стоимость и примеры ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $7
Необходим простой логотип для сайта. - Название "Анвекта" должно присутствовать как слово. - Расцветки синие, голубые. Компания планирует заниматься гидроизоляцией, поэтому ассоциации с водой, но буду рад другим вариантам. - Если будет ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт8 лет назад
Только РСЯ, контекст не нужен. Ссылку на магазин просите в лс. Сроки не горят, но если сможете приступить в ближайшее время это будет плюсом.Контекстная реклама13 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется настройка Яндекс.Директа и РСЯ для интернет-магазина косметики. Пишите стоимость и примеры. Сайт дам в личку.Контекстная реклама13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $4
Баннер нужен в двух размерах: На главную страницу сайта, размеры 1150x412 пикселей. Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу. Шаблон сайта, чтобы проверить ...Баннеры19 заявокЗакрыт8 лет назад
Примерный макет - https://yadi.sk/i/FNmQzPE_3ELGhV Лого - https://yadi.sk/i/_DlHIm3U3ELRFV (цвет можно менять) Небольшое тех. задание: Верстка будет адаптивной - продумать этот момент и при необходимости объяснить как по задумке шаблон должен трансформироваться.Ширина 1200 пикселей. Дизайн ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $3
Баннер нужен в двух размерах: На главную страницу сайта, размеры 1150x412 пикселей. Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу. Вот небольшой помощник, чтобы ...Баннеры1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Баннер на главную страницу, размеры 1150x412 пикселей. Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу. Текст для баннера (можно незначительно менять, смысл ...Баннеры16 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимы 3 баннера для сайта, размер 1150х412 пикселей. ТЗ вместе с изображениями товаров на облаке - https://yadi.sk/d/O32WQ9N8zCcnP Желательно сделать за сегодня, и сегодня я весь день на связи для любых вопросов. Бюджет - ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Баннер на главную страницу, размеры 1150x412 пикселей. Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу. Текст для баннера (можно незначительно менять, смысл ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад