AndreyOut

Андрей AndreyOut

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Дизайн лендинга

    Требуется разработка дизайна одностраничного сайта по строительству беседок. Необходим макет, ссылки на конкурентов и фото для вдохновения. Включите модальное окно с заголовком, полем для телефона, текстовым полем и кнопкой "отправить". Лого будет предоставлено исполнителю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип

    Требуется разработка логотипа для компании Meta Structure, специализирующейся на производстве шатров и беседок. Логотип должен иметь уникальный дизайн, отражающий структуру каркаса в виде ячеек. Обязательное условие - промежутки между элементами при размере 200х200 мм должны составлять 3-4 мм. Пример логотипа предоставлен.

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для компании

    Необходимо создать логотип для компании meta structure, занимающейся строительством беседок и шатров. Логотип должен быть выполнен в современном, минималистичном стиле и отражать название фирмы через элементы структуры или сот. Вложены примеры дизайна беседок и шатров для вдохновения.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн папки A4 для печати

    Необходимо создать дизайн папки формата A4 для печати с использованием концепции ромбиков. Добавить фразу под логотипом: 'Горячий пар в уникальном стиле'. Файл должен быть готов для передачи в полиграфию. Пример желаемого результата предоставлен во вложении.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Озвучка для АТС

    Требуется озвучить три фразы для автоответчика компании. Фразы включают приветствие, информацию о нерабочем времени и уведомление о невозможности ответа. Название компании будет предоставлено исполнителю в личном сообщении.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка под OpenCart

    Есть дизайн в psd, необходима верстка под ocStore 2.3.0.2.3 с адаптивом и всем рабочим функционалом. На выходе хочу получить папку с шаблоном, который просто смогу закинуть на хостинг и включить через админку. ...

    CSSHTMLJavaScriptocStoreOpencart
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн баннера на тент

    Баннер для шиномонтажа, размеры 5200 на 2600, будет вешаться на здание. Примерный макет (1.jpg), примерно ожидаемый результат (2.jpg) и лого (3.jpg), которое необходимо поместить на баннер - https://yadi.sk/d/RT3lcnXb3TkCqz Фон - синий, исходник лого дам ...

    Наружная реклама31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Интернет магазин по продаже оборудования для отопления, газификации и т.д. Логотип уже есть. Подробные макеты четырех страниц здесь - https://yadi.sk/d/Q-S5djjB3TiqWn Для блока "Популярные категории" на главной странице дам названия этих категорий. К каждой ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип для сайта

    Название сайта "Маркет Труб", занимается продажей пластиковых труб и частей для монтажа отопления, водоснабжения, канализации.  Необходимо просто фирменное написание, возможно с декоративными элементами. Особых требований нет, можно экспериментировать) Бюджет небольшой, скорее работа для ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    Главная страница в виде лендинга, плюс две страницы на ее основе (карточка товара и каталог). Макеты - https://yadi.sk/d/Y8mexNin3PRhvx Макеты вроде понятные, детали обсуждаю с кандидатами. Связь либо тут, либо телеграм. Пишите стоимость и примеры ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Простой логотип

    $7

    Необходим простой логотип для сайта.  - Название "Анвекта" должно присутствовать как слово.  - Расцветки синие, голубые. Компания планирует заниматься гидроизоляцией, поэтому ассоциации с водой, но буду рад другим вариантам.  - Если будет ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простой баннер для сайта

    $4

    Баннер нужен в двух размерах: На главную страницу сайта, размеры 1150x412 пикселей. Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу. Шаблон сайта, чтобы проверить ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Примерный макет - https://yadi.sk/i/FNmQzPE_3ELGhV Лого - https://yadi.sk/i/_DlHIm3U3ELRFV (цвет можно менять) Небольшое тех. задание: Верстка будет адаптивной - продумать этот момент и при необходимости объяснить как по задумке шаблон должен трансформироваться.Ширина 1200 пикселей. Дизайн ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Простой баннер на сайт

    $3

    Баннер нужен в двух размерах: На главную страницу сайта, размеры 1150x412 пикселей. Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу. Вот небольшой помощник, чтобы ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер Косметика

    Баннер на главную страницу, размеры 1150x412 пикселей. Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу. Текст для баннера (можно незначительно менять, смысл ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннеры для сайта

    Необходимы 3 баннера для сайта, размер 1150х412 пикселей. ТЗ вместе с изображениями товаров на облаке - https://yadi.sk/d/O32WQ9N8zCcnP Желательно сделать за сегодня, и сегодня я весь день на связи для любых вопросов. Бюджет - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер для сайта

    Баннер на главную страницу, размеры 1150x412 пикселей. Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу. Текст для баннера (можно незначительно менять, смысл ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

patasya
27 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$60
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендинга
Прекрасный заказчик! Понятные задачи, приятное общение, правки по делу. Оплата быстрая. Очень комфортно было работать!
Работой очень доволен! Наталья всегда была на связи, к правкам отнеслась с пониманием, а результат получился отличным. Спасибо! По возможности буду обращаться еще)
Ответный отзыв
Sofya_R
Софья 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$8
10 баллов
3 года назад
Логотип для компании
Задача поставлена четко, отклики оперативные. Оплата без задержки. Сотрудничеством довольна. Рекомендую заказчика.
Очень хороший исполнитель! Всегда на связи, работой доволен! Спасибо!
Ответный отзыв
Green_eyed77
Димаш 
48 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
$15
10 баллов
4 года назад
Дизайн папки A4 для печати
Всё сделано по понятному ТЗ. Оперативная связь и оплата. Спасибо! Рекомендую
Спасибо за работу! Все оперативно и профессионально!
Ответный отзыв
JuliaGrischenko
Юлия 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
13 дней назад
$8
10 баллов
4 года назад
Озвучка для АТС
Все супер! Приятное и продуктивное сотрудничество!
Очень быстро и качественно! Спасибо!
Ответный отзыв
Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта
Сотрудничеством доволен, всегда на связи, правки по существу, оплатил в срок и даже больше!
Отличный исполнитель: приступил к заданию буквально сразу же, первый результат показал уже в тот же день. Всегда на связи, правки вносились своевременно, результатом доволен. Рекомендую и буду обращаться сам)
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